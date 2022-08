Depuis plus d'un mois, le nombre de cas de covid-19 est en forte baisse dans le département du Rhône et à Lyon. Le taux d'incidence enregistré au niveau du département est bien inférieur à celui de la moyenne nationale.

Le nombre de cas de covid-19 a fortement augmenté au mois de juin atteignant même un pic de contaminations de plus 1 350 contaminations pour 100 000 habitants. Le constat était identique à Lyon et dans le Rhône. Mais après cette forte hausse, puis un plateau de quelques jours, la baisse est sensible depuis près de cinq semaines.

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Le nombre de cas baisse très légèrement... mais continue de diminuer

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au dimanche 14 août, le taux d'incidence est de 198 (les données prennent donc en compte la période du lundi 8 août au dimanche 14 août).

Pour rappel, le taux d'incidence était de 1355 le 8 juillet. La baisse est nette depuis plus de cinq semaines et ce taux de 199 rappelle les chiffres enregistrés fin mai et début juin. De plus, dans les hôpitaux, en ce qui concerne le covid, la situation est sous contrôle. L'augmentation nette du nombre de nouveaux cas en juin n'a pas entraîné une augmentation forte en termes d'hospitalisation. La hausse est contenue. En termes de contaminations, les chiffres continuent de baisser mais de manière moins significative qu'il y a quelques jours. Prudence.

Lyon Capitale a fait le point sur cette 7e vague mardi 28 juin avec le docteur Durand, directrice de la santé publique à l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes (une interview à retrouver ICI). Nouveau variant, baisse d’immunité, hospitalisations, retour du masque, vaccination, toutes les réponses sont à retrouver ci-dessus.