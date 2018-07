Coupe du monde : un écran géant sera bien installé à Saint-Étienne

Après Lyon, qui aura bien le sien, c’est officiel : la ville de Saint-Étienne disposera d'un écran géant pour la finale de la Coupe du monde, place Jean-Jaurès.

Lyon aura bien son écran géant dimanche place Bellecour (lire ici), mais, à Saint-Etienne, le suspens durait. Le maire, Gaël Perdriau, a finalement décidé de diffuser la finale France-Croatie sur la place Jean-Jaurès et il a obtenu gain de cause auprès du préfet de la Loire, Evence Richard : un écran de 60 m2 sera bien installé à côté du centre-ville et des commerces. Cet emplacement a été préféré au parc François-Mitterrand, pour faire profiter les commerçants du centre de l’affluence générée par l’événement. La zone sera clairement délimitée et sécurisée, sur le modèle des fanzones de l’Euro 2016, conformément aux directives du ministère de l’Intérieur.