Coupe du monde de Rugby 2023 : cinq matchs de poule à Lyon, dont un du XV de France

L'équipe de France de rugby viendra à Lyon en 2023, pour un de ses matchs de poule de la coupe du monde de rugby, qui l'opposera à l'Italie.

Les organisateurs de la coupe du monde de rugby viennent de dévoiler le calendrier de la coupe du monde 2023 qui aura lieu en France. Cinq affiches sont programmées à Lyon dont une du XV de France qui jouera au Parc OL à Décines le 6 octobre face à l'Italie.

Les autres rencontres opposeront le Pays de Galles et Australie (Poule C) le dimanche 24 septembre, deux équipes américaines et africaines, qui sont encore à déterminer, le mercredi 27 septembre, Nouvelle-Zélande et Italie (Poule A) le vendredi 29 septembre 2023 et enfin la Nouvelle-Zélande face à une nation américaine à déterminer (Poule A), le jeudi 5 octobre 2023. La billetterie de l’événement n’est pas encore ouverte.