Coronavirus : vers un report des élections régionales de 2021 ?

Le président LREM de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, a déclaré ce mercredi "souhaiter" un report des élections régionales prévues en mars.

"Une élection ce n'est pas que le jour du scrutin : c'est une campagne électorale, du porte à porte, des réunions publiques, des débats", a défendu Ferrand ce mercredi sur BFMTV et RMC. Si on veut bien admettre que les élections ce n'est pas simplement le jour du vote mais un moment de vie démocratique, alors il me semble que la sagesse devrait conduire au report de ces élections".

"Chacun doit être conscient au fond de lui" qu'en raison de l'épidémie "on ne pourra pas faire cette élection comme notre démocratie l'exige", a ajouté le président de l'Assemblée Nationale.