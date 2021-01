Coronavirus : "un couvre-feu utile mais pas suffisant", la France va annoncer de nouvelles restrictions

Le gouvernement français va annoncer de nouvelles restrictions, probablement ce week-end, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. Ce jeudi, le ministre de la Santé, Olivier Véran a évoqué un "couvre-feu utile mais pas suffisant".

"Nous ne sommes pas dans une vague épidémique" mais dans "un plateau montant", a expliqué ce jeudi le ministre de la Santé, Olivier Véran, lors d'une conférence de presse.

La tension hospitalière augmente de nouveau ces derniers jours en France comme le nombre de cas positifs. Retrouvez ici la situation dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Surtout, la menace des variants plane de plus en plus sur le pays. Sur les 20 000 nouveaux cas détectés chaque jour en France, environ 2000 seraient touchés par le virus variant. Soit environ 10 %. Un taux en nette augmentation. Or, le variant anglais, notamment, est beaucoup plus contagieux.

"Le couvre-feu est utile mais pas suffisant", a insisté Olivier Véran ce jeudi, laissant peu de place au doute. Il y aura des annonces ces prochains jours, probablement ce week-end. Des annonces de nouvelles restrictions.

Trois scénarios sont envisagés :

un confinement strict, comme au printemps, avec donc la fermeture des établissements scolaires

un confinement plus allégé, comme à l'automne, en laissant les écoles ouvertes

un confinement le week-end avec un couvre-feu maintenu en semaine

