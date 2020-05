Coronavirus : tout ce qu'il faut savoir sur la réouverture des écoles à Lyon

Quel accueil pour les enfants dans les écoles de Lyon à partir du 11 mai ? Quand seront-ils accueillis ? Combien seront-ils par classe ? Quelles classes seront prioritaires ? Les parents se posent beaucoup de questions. Décryptage.

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, la ville de Lyon a dévoilé ce samedi 2 mai son plan pour la réouverture, progressive, des écoles lyonnaises à partir de la semaine du 11 mai.

- le 11 et le 12 mai serviront aux personnels des écoles, enseignants ou employés municipaux, associatifs, pour qu'ils s’adaptent à la situation sanitaire. Chaque école pourra s’organiser selon ses contraintes propres, dans le cadre des règles générales émises par la Ville de Lyon. Les directeurs d’école transmettront ces informations aux familles.

- la rentrée s'effectuera de manière échelonnée par niveau de classe :

le jeudi 14 mai pour les Grandes Sections de Maternelle, les CP et CM2

le lundi 25 mai pour les CM1

le jeudi 4 juin pour les CE1 et les CE2

- pour les enfants de Toute Petite Section, Petite Section et Moyenne Section de Maternelle, les mesures de distanciation et les gestes barrières étant très complexes à mettre en œuvre, aucune date n'est actuellement arrêtée.

- la restauration scolaire sera assurée et réorganisée (prise des repas échelonnée par groupe-classe, service à table au restaurant scolaire, nombre d'enfants limité par table)

- seuls 30 à 50 % des élèves d’une école pourront être accueillis en même temps.

- les élèves seront au maximum 15 par classes pour pouvoir appliquer les règles de distanciation. Un dispositif de roulement de demi-classe sera mis en place.

- les horaires d’arrivées et de départ à l’école seront, le cas échéant, décalés pour éviter tout phénomène d’engorgement. Les regroupements seront interdits aux abords des écoles et les familles ne pourront pas y entrer.

- un accueil périscolaire sera assuré jusqu’à 17h30 pour les élèves inscrits à Après la classe. Non facturé, il sera remboursé a posteriori.

- les garderies du matin et de fin d’après-midi sont suspendues jusqu’à la fin de l’année.

- les Ateliers du mercredi sont suspendus jusqu’à nouvel ordre, un remboursement sera également effectué a posteriori.

"La scolarisation des enfants se faisant sur la base du volontariat, les familles seront invitées à exprimer via un site dédié leur souhait d’envoyer ou non leurs enfants à l’école", précise la ville de Lyon.