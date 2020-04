Coronavirus près de Lyon : un drive de dépistage va ouvrir à Saint-Priest

À partir du lundi 27 avril, un drive de dépistage du Covid-19 va ouvrir sur le parking de l’espace Mosaïque à Saint-Priest. Pour s’y rendre, un rendez-vous et une ordonnance sont obligatoires.

Le dispositif mis en place par la ville de Saint-Priest, le 27 avril, ressemblera en tout point au drive d’un quelconque fast-food : suivre un parcours balisé jusqu’au soignant qui effectuera un prélèvement. Le tout sans même sortir de son véhicule.

Le dispositif n’est pas ouvert à tous. Pour s'y rendre, il faudra une ordonnance de son médecin traitant et prendre rendez-vous au 04.78.20.01.58 précise Le Progrès. Trois laboratoires ont été mobilisés pour l’occasion, ils sont situés rue Aristide-Briand, rue Gallavardin et de la Grande-Rue. Les résultats des tests seront connus de 24 à 96 heures plus tard.

Le maire LR de la ville, Gilles Gascon, avait demandé, avec certains de ses collègues, la mise en place de lieux de dépistage à la Préfecture de région et l’Agence Régionale de Santé depuis le 15 avril. Il faut s’attendre, d’ici le déconfinement, à voir apparaître de plus en plus ce type de dispositif au sein de la Métropole.