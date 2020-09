Coronavirus : le Rhône dans le rouge, le Préfet reconduit l'obligation du port du masque à Lyon et Villeurbanne

Depuis le 1er septembre, sur arrêté préfectoral, le port du masque est obligatoire dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne. Le Préfet, ce mercredi, reconduit son arrêté. Cette mesure ne concerne pas les cyclistes et les joggeurs durant leur activité sportive.

Et depuis le 1er septembre, le situation sanitaire s'est détériorée dans le département. Les nouveaux cas sont de plus en plus nombreux et les personnes hospitalisées des suites du covid-19 de plus en plus nombreuses aussi (Lyon Capitale vous propose un point dans le département du Rhône ce mercredi ici).

Cyclistes et joggeurs pas concernés

Ainsi, ce mercredi, le Préfet du Rhône reconduit l'obligation du port du masque dans toutes les rues de Lyon et de Villeurbanne jusqu'à nouvel ordre. Cet arrêté concerne les personnes de plus de 11 ans. Cette mesure ne concerne pas les cyclistes et les joggeurs durant leur activité sportive.

Dans l'ensemble du département du Rhône, "le masque est également obligatoire aux abords des gares, établissements scolaires et d’enseignement supérieur, et arrêts de transports en commun", précise la Préfecture.

