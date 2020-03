Coronavirus : la ville de Lyon prend des mesures pour les élections

Plusieurs mesures pour les assesseurs et les électeurs vont être mises en place à Lyon les 15 et 22 mars prochain.

Dans un communiqué publié ce mercredi, la ville de Lyon a annoncé des mesures “pour assurer la tenue des scrutins (15 et 22 mars) dans des conditions sereines malgré l’évolution du coronavirus en France”.

Ainsi , la ville a annoncé “qu'une attention particulière sera portée sur le nettoyage des locaux et les mesures barrière”, “un nettoyage approfondi des locaux sera réalisé en amont et en aval du scrutin, selon un protocole adapté à la situation épidémique” et que “les locaux seront régulièrement aérés au cours de la journée”. En tout, la ville compte 294 bureaux de vote.

Par ailleurs, l’aménagement des bureaux de vote permettra de limiter les contacts physiques et des lingettes désinfectantes pour le mobilier et les mains, ainsi qu’un spray désinfectant pour le matériel de vote seront mis à disposition du personnel tenant les bureaux de vote pour un nettoyage régulier des sites.

Pour les électeurs, il sera possible :

de venir avec leur propre stylo (encre indélébile noire ou bleue uniquement), leurs bulletins de vote, des gants ou un masque de protection ;

Des stylos supplémentaires seront mis à disposition sur place,

Sur chaque site de vote, un fléchage permettra d’indiquer clairement l’emplacement de lavabos équipés de distributeurs de savon et de serviettes en quantité suffisante,

Un marquage au sol permettra de maintenir une distance raisonnable entre les électeurs et les tables comportant les bulletins de vote et l‘urne,

Les flux de circulation seront régulés par un agent dédié,

Les électeurs seront invités à tendre leurs documents d’identité aux membres du bureau afin de permettre une vérification sans contact physique,

Le recours à un vote par procuration a été simplifié,

Lors du dépouillement les membres du bureau de vote et scrutateurs auront à disposition, en plus des lingettes à main, du gel hydro alcoolique et s’ils le souhaitent, des gants de protection.

Ces mesures ont été prises sur la base des recommandations nationales émises par le ministère de l’Intérieur et le ministère de la Santé, pour protéger les électeurs et de permettre aux membres des bureaux de vote d’effectuer leur mission en toute sécurité.