Coronavirus : la Région débloque 50 millions d'euros d'aide pour les établissements fermés

L'épidémie de coronavirus a provoqué la fermeture de nombreux établissements et certains ne ré-ouvriront pas avant 2021.

Ce mardi matin, Laurent Wauquiez a dévoilé le plan dressé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes afin de venir en aide aux établissements qui ne peuvent pas ouvrir leurs portes en cette période de crise sanitaire. " Ce plan s'adresse à ceux qui sont encore fermés et qui n'ont pas eu de lueur d'espoir, explique le président de la Région. Je pense à nos petits restaurants, à nos salles de sport, à nos hôtels dont les restaurants sont toujours fermés. Ça représente toute la petite économie de proximité de notre région. Depuis le début de la crise, j'ai fixé que nos aides soient principalement réservées à ce secteur. "

Une aide de l'ordre de 50 millions d'euros sous une forme directe, sans prêt à rembourser à la Région : " Je préfère qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils puissent survivre, explique Laurent Wauquiez. Si ça peut les aider et éviter qu'ils soient au chômage, alors je n'aurai aucun état d'âme [...] Notre philosophie, c'est une aide directe. L'Etat leur donne des prêts et des emprunts supplémentaires. En gros, on pousse un mur de dettes devant soi. Ce n'est pas aider les gens. On privilégie à chaque fois des aides directes, c'est de ça dont ont besoin les gens. "

Afin de clarifier son propos, Laurent Wauquiez a précisé qu'outre les 5 000 euros d'aide pour la mise en place d'une vente à emporter et les 1 500 euros d'aide pour la vente en ligne, deux autres mesures allaient entrer en vigueur : une prise en charge à hauteur de 25 % des investissements effectués depuis le 1er janvier 2020 et un prêt à taux zéro jusqu'à 30 000 euros, ainsi qu'un remboursement différé de deux ans.