Coronavirus : l'accès à la montagne désormais interdit en Haute-Savoie

Fédération française des clubs alpins et de montagne

Dans un contexte où certains continuaient de randonner dans les Alpes malgré le confinement, le préfet de Haute-Savoie a pris un arrêté interdisant l'accès à la montagne.

En Haute-Savoie, le confinement et la consigne "restez chez vous" avaient définitivement du mal à prendre. Des promeneurs continuaient de se balader en montagne tout en prenant des risques malgré le contexte lié au coronavirus COVID-19 et ses conséquences.

Le préfet de Haute-Savoie constatant la situation et regrettant "ces activités à risques", qui "mobilisent très régulièrement les moyens de secours et risquent d'engorger les services d'urgence et de réanimation", a pris un arrêté interdisant l'accès à la montagne.

Concrètement, il est interdit de se déplacer "dans un rayon supérieur à 100 mètres de dénivelé au-dessus du lieu de confinement". Si pour l'activité dans le cadre du confinement classique, c'est le rayon d'un kilomètre qui fait foi, en Haute-Savoie, l'altitude entre désormais également en vigueur.