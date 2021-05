Coronavirus : faudra-t-il se faire vacciner contre le covid tous les ans ? Les éléments de réponse

C'est le "Monsieur Vaccin" du gouvernement. Le professeur Alain Fischer, longtemps pédiatre à l'hôpital Necker à Paris, est chargé de mener la stratégie vaccinale de la France.

Il répondait jeudi à des lecteurs du journal Le Parisien. "Faudra-t-il se refaire vacciner contre le Covid tous les ans, même après avoir reçu les deux doses ?", lui demande un lecteur.



"C’est sans doute le scénario le plus probable. Même s’il faudra attendre encore un peu pour en savoir plus sur la durée de l’efficacité des vaccins. Les premières données de Pfizer et Moderna montrent qu’ils sont toujours efficaces au bout de six mois", a répondu Alain Fischer.