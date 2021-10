Coronavirus : est-ce que ça baisse toujours à Lyon ? Le point sur la circulation du virus ce vendredi (graphique)

La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

Dans le département du Rhône, d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 4 octobre, le taux d'incidence est de 55

Taux d'incidence dans le Rhône :

La baisse est claire et nette en ce début du mois de septembre. Comme le montre les chiffres ci-dessus et le graphique ci-dessous.