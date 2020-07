Coronavirus : des résultats prometteurs contre le covid-19 trouvés par des chercheurs lyonnais ?

Au laboratoire de l’Inserm VirPath, le covid-19 est analysé, disséqué et manipulé dans le but de trouver un traitement efficace ?

Des chercheurs à Lyon, de l’Inserm, du CNRS, de l’Université Claude Bernard Lyon 1 et de l’ENS Lyon, annoncent que l'association entre la molécule remdesivir, utilisée dans le traitement d’Ebola, et l’antihypertenseur diltiazem pourrait apporter "un bénéfice significatif" chez les malades atteints du covid-19. Prometteur.

C'est LA grande recherche actuelle. Comment soigner au mieux, le covid-19 ? Avec quel traitement ? Les chercheurs du monde entier se démultiplient.

A Lyon, l’équipe Virpath dirigée par le chercheur Inserm Manuel Rosa-Calatrava au Centre international de recherche en infectiologie (Inserm/CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/ENS Lyon) annonce que l'association entre la molécule remdesivir, utilisée dans le traitement d’Ebola, et l’antihypertenseur diltiazem pourrait apporter "un bénéfice significatif" chez les malades atteints du covid-19.

"Pour tester l’efficacité thérapeutique de ces molécules contre le Covid-19, l’équipe a développé et caractérisé dès le mois de février des modèles expérimentaux d’infections virales. Pour cela elle a reconstitué in vitro, au plus proche de la physiologie humaine, des épithéliums respiratoires humains d’origine nasale et bronchique", explique l'Inserm.

Un essai clinique dès l'hiver prochain ?

"En stimulant la réponse immunitaire innée des épithéliums [tissus] respiratoires, le diltiazem potentialise l’effet du remdesivir et offre l’opportunité d’en réduire les doses. Le remdesivir présente en effet une certaine toxicité in vivo en plus d’être un médicament très couteux", souligne Manuel Rosa-Calatrava.

"L’équipe poursuit ses essais précliniques avec cette bithérapie dans des modèles animaux et espère lancer un essai clinique dès l’hiver prochain si les résultats positifs se confirment", poursuit l'Inserm. Prometteur.

Plus d'informations ici.