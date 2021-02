Le nombre de patients hospitalisés des suites du COVID-19 reste stable ce lundi 15 février dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis plusieurs jours, les nouvelles hospitalisations se font même moins nombreuses.

La tendance à la baisse de ces derniers jours s'accentue ce lundi 15 février au matin dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis plusieurs semaines, le nombre de patients pris en charge à cause d'une infection au coronavirus reste stable. Il semble même décroître, en particulier ces derniers jours, et est désormais chaque jour plus proche de la barre des 3500 patients hospitalisés dans la région. Au pic de la deuxième vague, à la mi-novembre, ils étaient 7200, plus de deux fois plus. Pour autant, de nouvelles hospitalisations et réanimations remplissent chaque jour les services, avec là aussi une tendance décroissante. Le point ce lundi matin.

Le bilan dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

3564 personnes hospitalisées actuellement (+ 28 en 24h)

83 nouvelles hospitalisations en 24h

396 personnes en réanimation actuellement (stable)

10 nouvelles admissions en réanimation en 24h

20 nouveaux décès en 24h

8576 décès au total depuis le début de l'épidémie

Le bilan dans les hôpitaux du département du Rhône :