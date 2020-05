Coronavirus : ces magasins à Lyon où le masque est obligatoire

(Photo by WANG ZHAO / AFP)

Dans ces magasins de Lyon, vous ne pourrez pas rentrer sans masque. Plusieurs grandes enseignes comme IKEA ont choisi de rendre le masque obligatoire.

Pour les agents de sécurité et les vendeurs, le déconfinement prend parfois des allures de journées à répéter aux clients l'obligation du masque, devant le nez et la bouche.

En effet, à Lyon, plusieurs grandes enseignes ont choisi de rendre le masque obligatoire pour les clients, comme dans les transports en commun. Ceux qui ne souhaitent pas respecter la mesure sont poliment éconduits. Tous les modèles sont acceptés, chirurgicaux comme grand public en tissu, à condition qu'ils soient portés correctement et que les clients ne les baissent pas sur leur menton ou sous leur nez.

Ainsi, pour rentrer dans les boutiques suivantes, il faudra avoir un masque :

Boulanger

Cultura

Fnac

Darty

Decathlon

H&M

Kiabi

Leroy Merlin

De son côté, Ikea Grand Parilly ouvrira à nouveau ses portes à partir du 25 mai, avec masque obligatoire (lire ici). De même, le protocole de réouverture des Apple stores est en cours et l'obligation du masque se précise de plus en plus selon nos informations.

Enfin, l'ensemble des enseignes de grandes surfaces comme Leclerc, Carrefour ou Auchan ont choisi de ne pas rendre le masque obligatoire, même s'il est fortement conseillé dans certains magasins.

Au cas par cas, certains directeurs de magasins peuvent prendre la décision d'imposer le masque. Enfin, les centres commerciaux comme celui de la Part-Dieu ou Carré de Soie restent majoritairement fermés (sauf exception, pharmacies, bureaux de tabac).