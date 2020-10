Coronavirus à Saint-Etienne : 150 personnes s'invitent à une fête d'anniversaire

Une banale fête d'anniversaire organisée le 1er octobre à Saint-Etienne dans l'appartement d'un étudiant de l'EM Lyon a dégénéré en rassemblement géant de 150 personnes. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de l'épidémie de coronavirus.

Un étudiant de l'EM Lyon a fêté malgré lui son anniversaire en grande pompe, dans son appartement de Saint-Etienne. Près de 150 personnes se sont tassées dans les 60 m² de son appartement du cours Fauriel. La fête d'anniversaire s'est alors transformée en rassemblement géant dans l'immeuble entier. Les voisins ont fini par appeler la police.

D'après France 3, seule une dizaine de personnes étaient invitées à la fête d'anniversaire initialement, avec masques, gel et distanciation. L'information se serait alors répandue comme une trainée de poudre sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille et le jeune homme aurait perdu le contrôle de la situation. D'après la préfète de la Loire, ce sont les participants d'une soirée qui devait avoir lieu dans un établissement public et qui avait été annulée en raison du coronavirus, qui ont débarqué à la fête d'anniversaire sans y avoir été invités.

Dans un contexte de recrudescence des cas de coronavirus et de probable passage de Saint-Etienne - comme Lyon, Grenoble et Lille - en alerte maximale ce jeudi 8 octobre, une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui. Les deux locataires de l'appartement ont été entendus par la police, d'autres témoins devraient suivre. Aucune plainte n'a été déposée pour le moment.