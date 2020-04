Coronavirus à Lyon vu de Munich : "l’auto-discipline, une utopie même en Allemagne"

Comment vit-on l'épidémie du coronavirus à l'étranger ? Quel regard porte-t-on sur la situation en France ? Le témoignage de Margot Ruesche, lyonnaise, résidente à Munich (Allemagne).

Comment vivez-vous la crise liée au coronavirus ?

J'habite dans un appartement à Munich, en Allemagne. Pas stressant, on fait confiance, on sent que c'est bien géré après l'Allemagne et le Land de Bavière. Le problème serait plutôt l'accès à l'info, notre allemand n'est pas top... On fait attention à ne pas tomber malade, aller chez le médecin ou à l'hôpital car on ne connait pas bien les détails de la gestion des malades, tests.... Mais l'ambiance ici est sereine. C'en est même quelques fois stressant paradoxalement car on se demande s'ils en font assez... Les Allemands ont l'air très cool. En tout cas, les news auxquelles on a accès (françaises) parlent de la bonne gestion allemande... Petit stress quand même ces derniers jours avec l'annonce de la quarantaine pour les personnes rentrant de l'étranger. On a l'impression de ne pas pouvoir sortir (ou plutôt revenir) et on ne sait pas pour combien de temps...

Les mesures prises par les autorités sont-elles globalement respectées ?

Pas strictement respectées. La police rôde pour rappeler les principes de base. C’est mieux maintenant qu’il y a deux semaines. Les habitants semblent avoir compris les règles de distanciation. Mais ça a pris beaucoup de temps. On a l’impression qu’on était prêt avant eux. Peut-être parce qu’on écoute les infos françaises, et c’est plus la psychose dans les médias qu’ici.

Comment jugez-vous la stratégie sanitaire mise en place ?

Je trouve que les Allemands ont mis trop de temps à prendre des mesures strictes. La France était déjà en confinement, ici rien ne bougeait. Mais on sentait qu’il fallait faire vite et qu’on perdait du temps. Ensuite, le confinement n’était pas clair : les gens continuaient à sortir, boire des verres en terrasse, se retrouver au parc entre amis… Des mesures plus strictes ont été prises au fur et à mesure pour y remédier. Finalement, l’auto-discipline est peut-être une utopie… même en Allemagne.

Que pensez-vous du système de santé de votre pays de résidence ?

Aucun souci, apparemment les capacités en lits et respirateurs sont suffisantes. Et les tests nombreux.

Le pays était-il préparé pour faire face à une telle épidémie ?

Je ne pense pas qu'un pays était prêt car aucun n’a pu anticiper. Mais la gestion de la crise paraît assez exemplaire. Même si je me méfie toujours et attend que la crise soit derrière nous pour juger.

Vu de l’étranger, quel regard portez-vous sur la situation de la France et la gestion de la crise ?

Vu d’ici, le confinement strict paraît une mesure extrême. Ici, nous pouvons encore sortir dans les parcs, prendre le soleil, faire des joggings, bien sur seul ou en famille restreinte. Je pense que pour la santé morale et physique c’est nécessaire. Surtout quand on ne sait pas combien de temps cela va durer…. En revanche, pas de culture du port de masques ici, comme en France. C’est dommage. Même les caissières /caissiers n’en portent pas… Ce n’est vraiment pas la psychose ici. L’avenir nous dira si c’est une bonne approche de la crise.