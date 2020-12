Coronavirus à Lyon : vers une réouverture des salles et lieux culturels ?

La salle rouge et or du théâtre des Célestins © Tim Douet

Nathalie Perrin-Gilbert, adjointe à la culture, annonce que la ville de Lyon a demandé ce samedi 11 décembre au Premier ministre la réouverture des salles et lieux culturels.

Les cinémas, théâtres et autres lieux culturels pourraient-ils rouvrir plus tôt que prévu à Lyon ? L'adjointe à la culture de la ville, Nathalie Perrin-Gilbert, a annoncé que le maire de Lyon, Grégory Doucet, a demandé ce samedi 11 décembre au Premier ministre la réouverture des salles et lieux culturels.

La ville de Lyon, par l'intermédiaire de son maire, @Gregorydoucet, a demandé ce jour au Premier Ministre la réouverture des salles et lieux culturels.

👉 Si tel n'était pas le cas, la Ville accompagnera les salles lyonnaises dans leur recours devant le Conseil d'Etat ✊ — Nathalie Perrin-Gilbert (@NPG_Lyon) December 12, 2020

Ceux-ci devaient rouvrir initialement le 15 décembre, mais cette date a été repoussée par le gouvernement en raison d'une situation sanitaire qui s'améliore difficilement (lire ici). Pour les professionnels de la culture, la situation est catastrophique comme l'expliquait à Lyon Capitale Julien Poncet, le directeur du théâtre "Comédie Odéon", dans le 2e arrondissement de Lyon (lire ici).

En cas de refus du Premier ministre, Nathalie Perrin-Gilbert affirme que la ville de Lyon s'engagera aux côtés des salles et lieux culturels impactés dans leur recours devant le Conseil d'Etat.