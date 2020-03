Coronavirus à Lyon : vélo'v maintenu, mais en service minimum

Les vélos en libre-service lyonnais sont toujours disponibles, mais plusieurs fonctionnalités ont été verrouillées.

Le service Vélo'v est maintenu dans la métropole de Lyon malgré les mesures de confinement prise pour lutter contre le coronavirus. Un service minimum va être assuré. La fonctionnalité courte pause hors station, c’est-à-dire que le verrou électronique situé sur le cadre du Velo’v, est suspendue. Par ailleurs, les vélos ne sont plus libérables en passant votre carte sur le guidon, mais uniquement via l’application Velo’v officielle ou via la borne interactive.

Par ailleurs, le comptoir Velo’v, où il est possible de retirer les batteries portables est fermé jusqu'à nouvel ordre. Concernant MyVélo'v, les magasins Cyclable étant fermés, les mises à disposition et retours de vélos en location longue durée sont suspendus. La souscription au service est également momentanément suspendue. MyVelo’v reste toutefois disponible pour les personnels de santé.

Les conseillers Velo’v restent disponibles aux horaires habituels (du lundi au samedi de 8h à 22h et les dimanches et jours fériés de 10h à 19h) au 01 30 79 33 40.