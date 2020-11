Coronavirus à Lyon : une grève dans les écoles le 26 novembre ?

Un préavis de grève dans les écoles de la ville a été déposé par la CGT pour le jeudi 26 novembre prochain.

La CGT de la ville de Lyon a déposé un préavis de grève pour le jeudi 26 novembre dans les écoles de la commune. En raison de la situation sanitaire, le syndicat déplore une “aggravation des conditions de travail” alors que “les effectifs n'augmentent pas”.

“On nous en demande de plus en plus avec de moins en moins de personnel. Stop ! Comment pouvons-nous accueillir correctement les enfants avec une telle détérioration de nos conditions de travail ? La CGT propose des solutions. La ville n'a à ce jour pas voulu les prendre en compte”, ajoute le syndicat qui demande entre autres : “le remplacement du personnel manquant, dès le premier jour”, “l'augmentation des effectifs dans les écoles pour que le protocole sanitaire puisse être appliqué correctement”, “la division par deux des effectifs des classes afin de respecter les mesures barrières, “l’équipement gratuit de masques chirurgicaux en nombre suffisant aux élèves et aux personnels, “une réduction du temps de travail”, “la suppression du jour de carence qui force certains agents à venir travailler en étant malade”.