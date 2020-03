Coronavirus à Lyon : une grande collecte de sang organisée vendredi

Durant cette période de confinement due à la crise du coronavirus, donner son sang est plus important que jamais explique l'Établissement français du sang.

Si vous n'avez qu'une seule raison de sortir de chez vous, ça peut être celle-ci. Vendredi 27 mars prochain, une grande collecte de sang est organisée au collège Bellecombe dans le 6e arrondissement de Lyon par l’Établissement français du sang.

En cette période de crise sanitaire, les besoins de poche de sang sont plus importants que jamais. “Nous devons poursuivre la collecte de sang, car les produits sanguins ont une durée de vie limitée : 7 jours pour les plaquettes et 42 jours pour les globules rouges. C’est capital et vital”, indique l'EFS.

Les déplacements sont autorisés pour les collectes de sang. Pour cela vous devez tout de même remplir la déclaration individuelle ou une déclaration sur l’honneur indiquant que vous allez donner votre sang. Attention, vous ne pouvez pas donner votre sang si vous présentez des symptômes grippaux.