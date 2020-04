Coronavirus à Lyon : un prolongement encore pendant plusieurs semaines ?

Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, s'est exprimé ce matin en faveur d'une prolongation du confinement.

Le confinement pour lutter contre le coronavirus instauré en France depuis le 17 mars pourrait bien durer encore quelques semaines. Interrogé sur franceinfo, le président du conseil scientifique Jean-François Delfraissy a déclaré qu'il est “capital que le confinement persiste encore sur plusieurs semaines à partir de maintenant”. “Dans l'état actuel des connaissances, on peut commencer bien sûr à discuter et à avoir une stratégie de ce qu'il se passera dans le post-confinement et que l'élément essentiel et capital est la poursuite d'un confinement strict sur plusieurs semaines”, a-t-il précisé .

Jean-François Delfraissy a par ailleurs ajouté qu'il parlait de “semaines” et non de mois “à condition bien sûr qu'on voie ce que donne l’épidémie”. Pour le moment, le confinement est en place jusqu'au 15 avril, mais il devrait être vraisemblablement prolongé au-delà de cette date.

Selon les derniers chiffres de l'Agence régionale de santé d'Auvergne-Rhône-Alpes, certains indicateurs, comme le nombre de personnes hospitalisées et le nombre de patients en réanimation, sont en baisse (lire ci-dessous).