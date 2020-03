Coronavirus à Lyon : un pharmacien arrêté pour vente illégale de masques

Pharmacie ©Photo by Pascal GUYOT / AFP

Les masques étaient vendus à des tarifs très élevés. Le propriétaire de la pharmacie a été placé en garde à vue.

Alors que la vente de masques de protection est interdite, un pharmacien lyonnais a été placé en garde à vue pour ne pas avoir respecté cette règle, rapporte Le Progrès. Les matériels médicaux étaient vendus à des prix très élevés : 60€ le paquet de 25 et 2,4€ l'unité. Le propriétaire de la pharmacie de l'Hôtel Dieu est poursuivi pour “refus de déférer à une réquisition”, écrit le quotidien. Il risque jusqu'à 6 mois de prison et 10 000€ d'amende pour ne pas avoir respecté les règles, les masques étant réservés et réquisitionnés pour les personnels médicaux en cette période de crise sanitaire.

D'après nos confrères citant une source judiciaire, c'est d'ailleurs l'ordre des infirmiers qui a signalé cette vente illégale à la préfecture. Le suspect à interdiction d'exercer sa profession jusqu'à la date de son procès.