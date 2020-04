Coronavirus à Lyon : un habitant de Dunkerque contrôlé 4 fois en 24h sans attestation

L'homme qui n’a pas respecté les règles du confinement a été arrêté ce mardi et risque jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.

Contrôlé pour la 4e fois depuis le 30 mars sans document valable pour justifier sa présence sur la voie publique en période de confinement, un habitant de Dunkerque (59), en visite chez des amis à Lyon dans le quartier de la Guillotière depuis quelques jours, a été interpellé ce mardi à 11h30 rue Paul-Bert. Il n'a opposé aucune résistance et a reconnu les faits, il va être présenté au parquet ce mercredi en vue d’une comparution immédiate. Il encourt jusqu'à six mois d'emprisonnement et 3750 euros d'amende.