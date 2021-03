Coronavirus à Lyon : un centre de dépistage ce dimanche au parc de la Tête d'Or

(Photo by JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP)

La ville de Lyon a décidé de mettre en place un centre de dépistage de COVID-19 éphémère ce dimanche 7 mars devant le Parc de la Tête d'Or.

Le Rhône fait partie de la liste des départements placés en surveillance renforcée en raison de la circulation active du coronavirus et de son variant britannique. Pour le moment, les chiffres sont stables et Lyon a échappé au confinement le week-end. Dans l'objectif d'éviter d'en arriver là, la ville de Lyon, en partenariat avec l'ARS, la Croix-Rouge et les sapeurs-pompiers, annonce la mise en place ce dimanche 7 mars d'un centre de dépistage éphémère.

Pas besoin de rendez-vous, il suffira aux Lyonnais et aux Lyonnaises de se présenter devant le Parc de la Tête d'Or, au niveau de la porte des enfants du Rhône, dans le 6e arrondissement, entre 10h30 et 17h. Là-bas, les volontaires se verront proposer des tests antigéniques pour dépister le COVID-19, avec un résultat en 15 minutes.

Pour rappel, la ville précise que le centre de dépistage de Gerland est toujours en activité, y compris le samedi.