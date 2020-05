Coronavirus à Lyon : un bon bilan dans le Rhône et la région ce lundi 18 mai

Si les lundis sont souvent marqués par un rattrapage des chiffres du week-end, le bilan de l'épidémie de Coronavirus COVID-19 en Auvergne-Rhône-Alpes reste bon ce 18 mai. Ces indicateurs encourageants montrent que la pression diminue et les places se libèrent.

Les lundis sont souvent synonymes de rattrapages pour les chiffres du week-end, à la hausse ou à la baisse. Pour ce 18 mai, ce rattrapage se fait dans un sens positif avec 1 740 patients dans les hôpitaux de la région, soit 42 de moins en 24 heures. Dans les services de réanimation, la pression continue de baisser avec 183 patients. Au plus fort de la crise, ils étaient 783 le 6 avril.

Dans le Rhône, seulement un nouveau patient est entré en réanimation durant les dernières 24 heures, pour 750 hospitalisations.

Dans sa dernière note de synthèse au 14 mai, Santé publique France soulignait : "Les indicateurs d’hospitalisation tout service pour COVID-19 diminuent moins rapidement que ceux relatifs aux hospitalisations en réanimation. Ceci pourrait être expliqué en partie par une diminution de la sévérité des cas hospitalisés".

Les regards sont désormais tournés vers la fin du mois pour connaître les éventuelles conséquences du déconfinement et si les places libérées sont occupées par de nouveaux patients. Entre la contamination et les hospitalisations, il se passe en moyenne dix à quinze jours. Fin mai pourrait donc être décisive pour la suite du déconfinement.

Le dernier bilan ce lundi soir 18 mai, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes :

- 1 740 patients sont hospitalisés dans la région (-42 en 24 heures, selon cet instantané qui prend en compte les décès et sorties)

- 20 nouvelles admissions à l'hôpital

- 183 personnes dans les services de réanimation (-6 en 24 heures en tenant compte des décès et sorties)

- 2 nouvelles admissions en réanimation

- 7 nouveaux décès

- 1571 décès au total à l'hôpital dans la région

Pour le département du Rhône, ce lundi 18 mai, au soir :

- 750 personnes sont toujours hospitalisées (- 29 ces 24 dernières heures pour cet instantané)

- 8 nouvelles admissions à l'hôpital

- 83 patients sont en réanimation (-2 ces dernières 24 heures pour cet instantané)

- 1 nouvelle admission en réanimation

- 3 nouveaux décès

- 599 décès à l'hôpital dans le département depuis le début de la crise.