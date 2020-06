Coronavirus à Lyon : très forte baisse des courbes ce mercredi (graphique)

Le nombre de personnes hospitalisées en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes est de 100 ce mercredi contre 763 au plus fort de la crise.

Le nombre de patients hospitalisés dans les services classiques et en réanimation a très fortement baissé ce mercredi selon le dernier bilan de Santé Publique France. En effet on ne compte “plus que” 1070 malades hospitalisés contre 1128 la veille (-58) et 3055 le 13 avril, au plus fort de la crise. Dans le même sens, 100 personnes sont actuellement hospitalisées dans le Rhône en réanimation (-16 en 24h). Seules deux nouvelles admissions dans ces services de soin intensif ont été enregistrées hier dans la région et aucune dans le Rhône.