Coronavirus à Lyon : quels effets du confinement un mois après ? (graphiques)

Les mesures de confinement sont effectives depuis le mardi 17 mars dernier. Alors qu'Emmanuel Macron, le président de la République a annoncé lundi soir un début de déconfinement le 11 mai, au bout d'un mois qu'elles ont été l'effet de ces mesures dans le Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Ce premier mois de confinement a visiblement permis de contenir la progression exponentielle des premiers jours de l'épidémie. Dans le Rhône et en Auvergne-Rhône-Alpes, les courbes semblent être arrivées sur leur plateau. Depuis un peu plus d'une semaine maintenant, le nombre de personnes hospitalisées dans les hôpitaux ne progresse presque plus. Il a même amorcé une légère descente quelques jours dans le Rhône avant de remonter. En Auvergne-Rhône-Alpes, même chose, le nombre de personnes hospitalisées en 24h était au-dessus de 300 jusqu'au 3 avril et commence à décroître depuis.

Autre signe positif, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation du fait du Covid-19 est en baisse depuis le 6 avril dans la région.

Enfin, le nombre de décès quotidien ralentit depuis quelques jours dans la région (+21 lundi contre +45 le lundi précédent dans la région).