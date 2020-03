Coronavirus à Lyon : pouvez-vous apporter votre stylo au bureau de vote ?

À Lyon, la tenue des élections municipales et métropolitaines n'est pas remise en cause par le coronavirus COVID-19 pour le moment. Si les gestes barrières devraient suffire à pouvoir voter l'esprit tranquille, certains se demandent s'ils pourront amener leur stylo au bureau de vote ou venir avec un masque. Réponses.

Le 15 mars dans la métropole de Lyon, les électeurs seront invités à s'exprimer deux fois le même jour : une fois pour élire les conseillers municipaux, une fois pour les conseillers métropolitains. À un scrutin qui s'annonce déjà difficile, s'ajoute en plus le coronavirus COVID-19.

Les gestes barrières, tousser dans son coude, éviter les contacts comme se serrer la main, ou se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique, sont déjà des alliés pour pouvoir voter tranquillement. Par ailleurs l'Agence régionale de santé rappelle que le virus se transmet essentiellement par "la projection de gouttelettes, lors de face à face pendant moins 15 minutes, à moins d'un mètre", une situation que ne devraient pas rencontrer les électeurs.

Apporter son stylo ?

Reste un point important : le stylo pour émarger (sachant que dans la métropole de Lyon, il faudra le faire deux fois). Selon la circulaire du ministère de l'Intérieur sur l'organisation du scrutin "en situation d'épidémie", il sera tout à fait possible de venir avec son propre stylo "bleu ou noir et indélébile". Néanmoins, il sera interdit de demander à un assesseur de signer à sa place.

Venir avec un masque ?

Pour le masque, même si son utilisation pour les personnes asymptomatiques n'est pas recommandée, il sera possible de se présenter au bureau de vote avec. Néanmoins, s'il empêche l'assesseur de vérifier l'identité du votant, ce dernier devra l'enlever quelques secondes pour permettre de s'assurer qu'il est bien la personne qu'il prétend être (et en photo sur la pièce d'identité). Une fois l'opération effectuée, il sera possible de remettre son masque. En cas de refus de l'enlever si cela est nécessaire, il ne sera pas possible de voter.