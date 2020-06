Coronavirus à Lyon : où sont les masques de la région ?

Si la ville de Lyon et la métropole ont déjà distribué leur masque via des points dédiés, la question de ceux de la région Auvergne-Rhône-Alpes restait en suspens.

À Lyon, en théorie, chaque habitant devait recevoir trois masques : un de la ville, un de la métropole et un de la région. Pour les deux premiers, ils ont pu être retirés via un point de distribution, celui de la région se faisait encore attendre.

Contacté par Lyon Capitale, Auvergne-Rhône-Alpes, précise qu'ils seront distribués directement par les facteurs à Lyon. "Lors des tournées, ils poseront deux masques par boite", précise la région. Pour ceux qui désirent en récupérer plus, les deux masques seront accompagnés d'une notice expliquant comment aller en chercher plus directement au siège de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Confluence (avec les justificatifs demandés).

Les distributions via le facteur ont déjà débuté et les Lyonnais devraient retrouver les deux masques de la région dans leur boite rapidement. Enfin, pour ceux en périphérie de Lyon, ils ont été confiés aux mairies, et devraient être distribués par ces dernières.