Coronavirus à Lyon : l’une des journées les plus meurtrières dans les hôpitaux de la région

En Auvergne-Rhône-Alpes 66 personnes ont perdu la vie dans les hôpitaux à cause du Covid-19. C’est l’un des pires bilans depuis le début de la crise sanitaire.

Cette semaine un triste record a été établi dans les hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes sur 24h. Le 27 octobre, selon les données de Santé Publique France, 67 décès ont été enregistrés en 24h. Lors de la première vague, la journée la plus meurtrière avait fait 56 victimes. Ce dimanche 1er novembre presque autant de personnes, 66, ont perdu la vie à cause du coronavirus. Par comparaison, en Île-de-France, la deuxième région la plus endeuillée ce dimanche, 32 personnes hospitalisées sont décédées.

Le bilan du dimanche 1er novembre au soir dans les hôpitaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes :

5073 personnes sont actuellement hospitalisées (+243 en 24h)

468 nouvelles hospitalisations en 24h

631 personnes sont en réanimation ou en soins intensifs (+12 en 24h)

66 nouveaux décès dans la région

2751 décès au total dans la région depuis le début de l'épidémie

Le bilan du samedi 31 octobre au soir dans les hôpitaux du Rhône