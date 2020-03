Coronavirus à Lyon : les parkings LPA restent ouverts

Les parkings sous terrain lyonnais resteront ouverts durant la période de confinement.

Alors que des mesures de confinement sont en cours pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, les parkings LPA de la ville de Lyon restent ouverts. “Les parcs de stationnement LPA restent ouverts. Ceux qui peuvent être gérés à distance le sont, et pour les parkings pour lesquels cela n’est pas possible le personnel de LPA est mobilisé afin d’assurer une présence humaine 24h/24. Par ailleurs, toutes les dispositions sont prises pour éviter les situations de contact entre le personnel et les clients autorisés à utiliser leur véhicule”, assure la société dans un communiqué.

La Boutique sera elle fermée. Des conseillers sont tout de même joignables par mails du lundi au vendredi de 9h à 18h. Enfin les services d’autopartage Citiz LPA et Yea ! Lyon sont fermés et inaccessibles. Toutes les réservations faites pour les 15 prochains jours sont annulées par LPA sans frais.

En surface le stationnement a été rendu gratuit par la municipalité lyonnaise durant toute la période de confinement.