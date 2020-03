Coronavirus à Lyon : les Nuits sonores reportées

L'organisateur Arty Farty a annoncé ce lundi que la 18e édition des Nuits sonores était reportée.

En raison de l’épidémie de coronavirus et du contexte de crise sanitaire internationale, l’équipe d’Arty Farty a annoncé ce lundi sa décision de reporter la 18e édition du festival Nuits sonores. Les principaux programmes du festival (les 3 Nuits, les 4 programmes de jour « A day with » ainsi que le « Closing Day » du festival) seront reprogrammés à ces nouvelles dates, sur les lieux initialement prévus : La Sucrière et le Sucre pour les programmes de jour, les anciennes usines Fagor-Brandt pour les Nuits.

La programmation et le format définitif du festival seront annoncés le 16 avril 2020. Les tickets et pass achetés restent valables pour les nouvelles dates du festival.Les détenteurs de billets qui ne pourraient pas se rendre au festival à ces nouvelles dates seront informés par mail des modalités de remboursement à partir du 16 avril 2020.