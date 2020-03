Coronavirus à Lyon : les messes maintenues, des événements annulés

Le diocèse de Lyon a annoncé un certain nombre de mesures ce vendredi avec effet immédiat.

Le diocèse de Lyon a annoncé plusieurs mesures pour lutter contre le coronavirus ce vendredi. À compter d'aujourd'hui, les rencontres de catéchèse, d’aumônerie, et tous les groupes d’enfants, de jeunes et d’étudiants seront annulés. “Toutes les réunions et rassemblements ne permettant pas de conserver une distance de sécurité sanitaire devront être reportés”, a ajouté le diocèse.

Enfin, les messes sont maintenues jusqu’à nouvel ordre. Elles devront respecter les mesures barrières préconisées : “une personne toutes les deux chaises, pas de serrage de mains ni de Notre Père en se donnant la main, nettoyage des mains au savon et à l’eau ou au gel hydro alcoolique avant et après la distribution de la communion aux fidèles, pas d’apéritif ni de salutations à la sortie.”