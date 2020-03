Coronavirus à Lyon : l’EHPAD Orpea Gambetta touché

La direction de l’EHPAD Orpea Gambetta a confirmé, ce dimanche 29 mars, que certains résidents étaient atteints du coronavirus. Il est situé dans le 7e arrondissement de Lyon.

La maison de retraite Orpea Gambetta, dans le 7e arrondissement de Lyon, doit faire face à des cas de coronavirus. Interrogée par Le Progrès, la direction indique informer les familles et organiser un suivi médical rigoureux.

Tout est fait pour respecter au maximum les distanciations sociales. Comme la plupart des établissements qui abritent des personnes âgées, particulièrement fragiles, l’accès au bâtiment est réservé aux employés et personnels de santé. Les repas des pensionnaires sont servis en chambre et la consigne a été passée de se réunir le moins possible.

