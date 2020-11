Coronavirus à Lyon : le taux d'incidence sous la barre des 400 dans le Rhône

Cela faisait plus d'un mois que le taux d'incidence n'était plus passé sous cette barre dans le département du Rhône.

Pour la première fois depuis le 12 octobre dernier, le taux d'incidence (calculé sur une semaine), qui référence le nombre de cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants, est passé sous la barre des 400 dans le Rhône avec 396,7 selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France. Pour rappel, le 4 novembre dernier, le département avait atteint un taux d'incidence de 935,3 cas pour 100 000 habitants. Dans la région, quatre départements ont un taux au-dessus de 400, la Haute-Savoie (648), la Loire (582,9), la Savoie (580,7) et la Haute-Loire (555,7). Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et la France, le taux d'incidence moyen est respectivement de 456,1 et 248,2. Plus ces taux seront bas, moins le nombre de patients accueillis dans les hôpitaux sera important dans les semaines à venir, permettant ainsi aux services hospitaliers de voir leur pression diminuer.