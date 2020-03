Coronavirus à Lyon : le Secours populaire lance un appel aux dons

Les structures du Rhône du Secours populaire restent ouvertes en cette période de confinement dû au coronavirus.

En cette période de confinement mis en place pour faire face à l'épidémie de coronavirus, dans le Rhône, la quasi-totalité des structures du Secours populaire reste ouverte pour garantir une aide alimentaire aux plus démunis. “Cela nécessite une nouvelle organisation, mais, dans le respect des préconisations sanitaires, et grâce à l’engagement bénévole, l’association peut toujours apporter cette aide vitale. Et ainsi éviter d’ajouter à la détresse sanitaire la misère sociale”, explique le Secours populaire.

Les denrées alimentaires sous forme de colis, sont distribuées dans les locaux du Secours populaire, mais sont aussi portées au domicile des personnes les plus vulnérables qui ne peuvent se déplacer. L’aide est également maintenue pour les étudiants en situation de précarité. Aussi, pour poursuivre ses activités, l'association a lancé un appel au don en ligne (ici) ou par courrier à l'adresse suivante : “Secours populaire français – 21 rue Galland – 69007 Lyon”