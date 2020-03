Coronavirus à Lyon : le salon Primevère est maintenu avec des adaptations

Le 34e salon "alter-écologie" Primevère est maintenu à Lyon. Les organisateurs vont procéder à quelques adaptations dans un contexte marqué par le coronavirus.

Toutes les manifestations dans un milieu confiné qui regroupe plus de 5 000 personnes sont annulées en France, suite au coronavirus. À Lyon, les regards étaient tournés vers le salon "alter-écologie" Primevère qui doit se tenir les 6, 7 et 8 mars à Eurexpo. Cette 34e édition avec ses 565 exposants pouvait dépasser la jauge des 5 000 visiteurs.

Néanmoins, les organisateurs ont choisi de déployer plusieurs mesures dont deux espaces bien séparés et des comptages réalisés en permanence pour rester sous cette barre qui aurait entraîné une annulation. Ainsi, Primevère pourra être maintenu ce week-end. À côté, dans un autre espace d'Eurexpo et durant les mêmes jours, le salon des vignerons indépendants devrait lui aussi se tenir.