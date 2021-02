Coronavirus à Lyon : le protocole sanitaire allégé dans les écoles, même avec le variant anglais

"La conduite à tenir autour d'un cas confirmé de la variante britannique est la même que pour le cas général", est-il expliqué sur le site du ministère. La fermeture de la classe pourra "être envisagée" après "analyse locale concernant la circulation de cette variante sur le territoire", mais elle n'est plus systématique, précise l'AFP. "Fermer plus massivement rendrait le contact tracing et les tests plus difficiles", souligne le ministère de l'Education nationale à l'AFP.

En revanche, "dès qu’un élève est cas contact d’une personne de son foyer positive au variant brésilien ou sud-africain, la classe est fermée", précise le ministère.

Près de 1600 classes étaient fermées vendredi dernier en France. Ce nouveau protocole sanitaire devrait permettre la réouverture de nombreuses classes.