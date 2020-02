Coronavirus à Lyon : le point sur la situation ce vendredi matin

Alors qu'un homme atteint par le coronavirus est en réanimation à Lyon, quelle est la situation ce vendredi matin ?

Jeudi soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon a annoncé qu'un homme atteint par le coronavirus était en réanimation à Lyon. Il s'agit d'un habitant de l'agglomération, seule personne à l'instant T hospitalisée à Lyon à cause du coronavirus. Tous les patients liés à une contamination dans un chalet aux Contamines en Haute-Savoie sont sortis de l'hôpital et guéris depuis plus d'une semaine.

En France, jeudi à 19 heures, trente huit cas de contamination au coronavirus ont été répertoriés depuis le début de l'épidémie. Douze personnes sont guéries, vingt quatre encore hospitalisées et deux sont décédés. Parmi les vingt derniers cas recensés, douze sont liés directement à deux patients dans l'Oise, dont trois sur une base militaire à Creil.

En région Auvergne-Rhône-Alpes, mardi un homme de 64 ans revenu d'Italie a été diagnostiqué positif au coronavirus. Un regroupement de cas a été signalé, son épouse, sa fille et un de ses amis ont été également diagnostiqués.

L'agence régionale de santé fera un nouveau point sur la situation ce vendredi matin.