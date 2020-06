Coronavirus à Lyon : le plafond des tickets restaurant doublé, les 95 euros oubliés

Le plafond des titres restaurant est doublé à partir de ce 12 juin. Néanmoins, l'idée de le faire monter à 95 euros, notamment pour les courses dans les commerces alimentaires, a été abandonnée.

A partir de ce 12 juin, le plafond des tickets restaurant passe de 19 à 38 euros. Jusqu'au 31 décembre, il sera possible de les utiliser également les week-ends et jours fériés uniquement dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boisson.

Dans un premier temps, il avait été envisagé de faire monter ce plafond jusqu'à 95 euros et de permettre une utilisation assouplie dans les commerces alimentaires. Le gouvernement a fait le choix de restreindre le cadre de cette tolérance pour soutenir la reprise d'activité dans les restaurants.

Avec deux mois de confinement, certains salariés ont pu se retrouver avec 400, voire plus de 500 euros de titres restaurants. Mais s'ils espéraient pouvoir les utiliser facilement pour faire plus facilement leurs courses, il n'en sera rien au final.