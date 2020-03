La région Auvergne-Rhône-Alpes et le département du Rhône ont connu ce lundi la plus forte augmentation du nombre de cas de coronavirus en 24h.

Selon les chiffres publiés hier par l'agence régionale de santé lundi soir, jamais l'augmentation du nombre de cas de coronavirus n'a été aussi forte en une journée. Dans la région, 307 cas de plus ont été recensés en une journée et 110 de plus dans le Rhône. Jusque là, les plus fortes progressions étaient de respectivement de +165 et +47 cas en 24h. Depuis le 2 mars et l'apparition des premiers cas dans la région, les courbes ne cessent de grimper de façon exponentielle. Et il ne s'agit que des cas testés, c'est-à-dire les plus graves et les personnels soignants.

Du côté des victimes de la maladie on en compte 85 dans la région ce lundi à 15h dont 41 dans le seul département du Rhône.

Là aussi, les chiffres croissent fortement :

De 10 décès dans le Rhône le lundi 16 mars à 41 décès une semaine plus tard (+310 %)

De 20 décès en Auvergne-Rhône-Alpes le 16 mars à 85 décès une semaine plus tard (+325 %)

Suivez toutes les dernières informations dans notre direct ci-dessous.

S'il ne se lance pas sur mobile, vous pouvez l'afficher en cliquant ici.