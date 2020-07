Coronavirus à Lyon : le nombre de malades en réanimation repart à la baisse (graphique) 

Le nombre de patients touchés par la Covid-19 hospitalisés en soins intensifs dans la région Auvergne-Rhône-Alpes est de nouveau en baisse.

Après plusieurs jours de hausse, le nombre de malades de la Covid-19 hospitalisés en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes a de nouveau baissé selon les chiffres de jeudi soir. On comptait 28 personnes hospitalisées en soins intensifs contre 31 la veille. Par ailleurs, le nombre total d'hospitalisations est lui aussi toujours en train de baisser. 438 personnes malades du coronavirus sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux régionaux. Elles étaient 447 mercredis et 3055 en avril au plus fort de la crise.