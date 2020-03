Coronavirus à Lyon : le festival Quais du Polar suspendu 

Le festival lyonnais est suspendu, ont annoncé les organisateurs. Les prix seront révélés début avril.

À la suite des annonces du Président de la République puis du Premier ministre concernant l’épidémie de Covid-19, le festival Quais du Polar a décidé “de suspendre jusqu’à nouvel ordre l’édition 2020 de son festival qui devait se tenir les 3, 4 et 5 avril prochains à Lyon”.

“L’esprit de responsabilité, la solidarité nationale, l’impératif absolu de santé et de sécurité de nos festivaliers, de nos bénévoles, de nos équipes, de nos partenaires comme de l’ensemble des citoyens français et européens s’imposent à nous”, ont-ils précisé. Le festival a par ailleurs assuré qu'il allait “tout mettre en œuvre pour reconstruire une proposition culturelle ambitieuse, inventive et fédératrice autour du polar, du livre et de la lecture sous une autre forme, dès que cela sera possible.”

L'ensemble des Prix Quais du Polar sera révélé le 3 avril prochain.