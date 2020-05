Coronavirus à Lyon : le covid-19 a déjà tué près de 2 900 personnes dans la région

D'après le dernier bilan de Santé Publique France, près de 2 900 personnes sont mortes des suites du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. 1670 à l'hôpital et 1294 dans les EHPAD.

D'après le dernier bilan de Santé Publique France, près de 2 900 personnes sont mortes des suites du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

1670 décès ont été répertoriés dans les hôpitaux de la région d'après un dernier bilan le 30 mai

1294 personnes sont mortes dans les EHPAD de la région selon un dernier bilan arrêté le 26 mai

Plus de 1100 décès dans le département du Rhône

Le Rhône, le département le plus peuplé, celui qui compte aussi et de loin le plus de places à l'hôpital, est logiquement le plus touché, avec plus de 1100 décès (627 à l'hôpital et 480 dans les EHPAD).