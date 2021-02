Coronavirus à Lyon : le bilan hebdomadaire des HCL toujours stable en février

(Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Selon le point hebdomadaire des HCL, le taux d’hospitalisation et le taux d’occupation des lits de réanimation sont stables pour la semaine du 1er au 7 février inclus, voire en légères baisses.

Le gouvernement souhaite éviter un nouveau confinement grâce aux protocoles sanitaires renforcés et à l’instauration d’un couvre-feu à 18h sur le territoire national. L’enjeu essentiel pour y parvenir est de limiter la pression hospitalière, avec des taux d’hospitalisation et d’occupation de lits de réanimation à minima stable.

Depuis plusieurs semaines, cela semble être le cas aux Hospices Civiles de Lyon. Le dernier bilan hebdomadaire des HCL diffusé ce mardi 9 février et couvrant la période du 1er au 7 février reste dans cette tendance.

Selon les données du dernier point hebdomadaire 333 patients étaient hospitalisés à cause du Covid, 183 en hospitalisation conventionnelle, 77 en soins de suite et réadaptation et 73 en réanimation.

Le taux d’occupation des lits de réanimation, basé sur la base de 180 lits installés ce jour, était de 93,3 % dont 43,5 % pour cause de Covid.

Du côté des tests, 6 841 ont été réalisés du 1er au 7 février, pour 535 positifs. La semaine précédente sur 6 731 tests 570 étaient positifs. Pour le personnel des HCL, compris dans les chiffres précédents, 32 tests sont revenus positifs pour 581 réalisés. Ce chiffre était de 28 positifs pour 610 tests réalisés la dernière semaine de janvier.