Coronavirus à Lyon : la pression hospitalière baisse toujours (graphique)

Le nombre de patients hospitalisés en réanimation et dans les services classiques poursuit sa baisse.

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés est toujours en baisse dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. On comptait ce mardi soir 503 hospitalisations contre 543 vendredi dernier. Le nombre de patients en réanimation baisse lui aussi. 27 personnes sont en soins intensifs dans la région. Elles étaient 783 au plus fort de la crise. Enfin, le bilan humain de cette crise s'est alourdi depuis le début de semaine. Six personnes sont décédées du coronavirus dans la région depuis lundi.