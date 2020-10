Coronavirus à Lyon : la courbe d'hospitalisés continue de fortement monter dans la région (graphique)

Les jours se suivent et se ressemblent dans la région. Il y a de plus en plus de malades dans les hôpitaux d'Auvergne-Rhône-Alpes. La pression s'accroît aussi en réanimation.

Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles mesures mercredi soir, comme le couvre-feu de 21h à 6h du matin dans la Métropole de Lyon, mais aussi dans celles de Saint-Etienne et de Grenoble pour tenter d'enrayer l'épidémie de coronavirus, et surtout de faire baisser la pression hospitalière, de plus en plus forte depuis quelques jours.

Lyon Capitale vous propose un suivi au jour le jour. La courbe d'hospitalisations dans la région, au jour le jour, est assez parlante.