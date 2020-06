Coronavirus à Lyon : la baisse se poursuit 3 semaines après le déconfinement (graphique)

La deuxième vague qui était évoquée comme une crainte lors du déconfinement ne semble pas avoir lieu dans la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le moment.

Selon les derniers chiffres du coronavirus dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, la situation continue de s'améliorer dans les hôpitaux. Ce mardi, le nombre de patients hospitalisés a baissé de 35 en 24 heures (1128 en tout) et le nombre de patients en réanimation de 7 (116 en tout). Un chiffre bien loin des 763 personnes en soins intensif au plus fort de la crise. Enfin, on compte en tout 1685 décès et 7058 sorties de l’hôpital.